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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 13 Mayıs Cuma günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 13 Mayıs Cuma günlük burç yorumlarınız sizlerle...

13.05.2022, 08:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 08:58

KOÇ: OLAYLARA pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde, kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz, bugün işe yarayacaktır.
Çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, etrafınızdaki işlerin akışı değişebilir.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

İKİZLER: YAPACAĞINIZ atılımlarda çevresel faktörleri lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

YENGEÇ: KARŞI cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz. Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

ASLAN: MADDESEL güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdakilere saygı göstermeyi bilmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

BAŞAK: DUYGULARINIZDA bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirme konusunda sabit olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

TERAZİ: PARTNERİNİZLE birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, yanlış anlaşılabiliyor.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

AKREP: TOPLUMSAL hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işe imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Kendinizi sorguluyorsunuz

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

YAY: FİNANS konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz.
Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza almanız oldukça mümkün.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz. Çıkarlarınızı düşünmek ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

KOVA: KOŞULLARINIZI değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen, bugün çekimsersiniz. Finans konularında yatırımcı yönlerinizi ile olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

BALIK: DAVRANIŞLARINIZ yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.

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