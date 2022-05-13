Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Cuma

KOÇ: OLAYLARA pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde, kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.
Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 13 Mayıs Cuma günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 13 Mayıs Cuma günlük burç yorumlarınız sizlerle...
KOÇ: OLAYLARA pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde, kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.
BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz, bugün işe yarayacaktır.
Çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, etrafınızdaki işlerin akışı değişebilir.
İKİZLER: YAPACAĞINIZ atılımlarda çevresel faktörleri lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.
YENGEÇ: KARŞI cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz. Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır.
ASLAN: MADDESEL güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdakilere saygı göstermeyi bilmelisiniz.
BAŞAK: DUYGULARINIZDA bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirme konusunda sabit olacaksınız.
TERAZİ: PARTNERİNİZLE birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, yanlış anlaşılabiliyor.
AKREP: TOPLUMSAL hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işe imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Kendinizi sorguluyorsunuz
YAY: FİNANS konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz.
Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza almanız oldukça mümkün.
OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz. Çıkarlarınızı düşünmek ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.
KOVA: KOŞULLARINIZI değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen, bugün çekimsersiniz. Finans konularında yatırımcı yönlerinizi ile olumlu sonuçlar alabilirsiniz.
BALIK: DAVRANIŞLARINIZ yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.