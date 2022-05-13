İstanbul merkezli 8 şehirde terör operasyonu: 25 gözaltı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri yapılanmasında faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şahıslara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 25 şüpheliyi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 adrese baskın düzenlendi. Şüphelilerden Y.K. isimli şahsın terör örgütünün sosyal medya sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

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