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MasterChef ne zaman başlayacak? MasterChef jüri üyeleri kimler olacak?

MasterChef başlama tarihi belli oldu mu? MasterChef jürileri değişecek mi? Yeni sezon için hazırlıklar sürerken yarışmanın daimi izleyicileri de araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Masterchef'in başlama tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

13.05.2022, 15:43 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 15:54

MasterChef ne zaman başlayacak? MasterChef jüri üyeleri kimler olacak?

MasterChef'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 4 sezondur ekranlarda olan ve kıyasıya mücadelenin yer aldığı MasterChef'e başvurular devam ediyor. Peki Masterchef yeni sezonu ne zaman başalayaca? Masterchef yeni sezonda jüri üyeleri değişecek mi? İşte detaylar...

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon ağustos ayında başlamıştı.

MASTERCHEF YENİ SEZONDA JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞECEK Mİ?
MasterChef Türkiye, üç sezondur jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yola devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre jürinin yeni sezonda da devam edeceği belirtildi.

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