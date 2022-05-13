Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsayacak?

Öğrenci affı çıktı mı? Öğrenci affı ne zaman çıkacak? soruları araştırılmaya başlandı. Eğitim hayatları çeşitli nedenlerle yarıda kalmış olan üniversite öğrencileri af ile yeniden okul hayatına dönebilecekler. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu "Öğrenci affı çalışması başlattık" dedi. Peki öğrenci affı ne zaman çıkacak? Kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler...

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK? KİMLER YARARLANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi.



Öğrenci Affı için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Akbaşoğlu, "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak. Henüz başvuru şartları açıklanmadı. 2018 yılında yapılan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttı.

YÖK'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eskişehir'de öğrenci affı hakkında açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme ve bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak, bize meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 40'ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik açılışına katılmak üzere Eskişehir'e geldi. YÖK Başkanı Özvar, programı esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.



"BU KONUDA KARAR ALMA, BİR KANUN, KANUNİ DÜZENLEME, BİR HUKUKİ MEVZUAT DÜZENLEME YETKİSİ MECLİSİNDİR"

Öğrenci affı konusundaki yetkili makamın Meclis olduğunu dile getiren Özvar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Panelde olduğum için daha yeni öğrendim. Tabii sizlerin de gayet iyi bildiği gibi öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkili merci Meclis. Yani milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis, milletvekilleri ve ilgili siyasi partilerin görüşleri çok önemli. Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Netice itibariyle Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda bigane kalamaz, duyarsız kalamaz. Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar. Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Bu konularda tabii ki af konusunda da öğrenci affı konusunda da artık bildik, konvansiyonel, alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin elbette, bu konudaki içinde bulunduğu eğitim öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapacaktır. Bunu ifade etmek isterim."