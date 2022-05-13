‘Özel çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada bugüne kadar özel çocuklar ve engelliler için yapılan yatırım ve projelerden bahseden Erdoğan, çocuklara ve gençlere 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi. Engelliler Haftası'nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında ifithar verici başarılara imza atıyorlar. Hangi kökene, inanca, kültüre sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Bizim siyaset ve devlet anlayışında hiç kimse insani vasıflarından, doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli nedeniyle sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız" dedi.

Törende Başkan Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, özel çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ZAFERLERLE DÖNECEĞİZ'

TOKYO'DAN sonra Paris'ten de bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceklerine inandığını belirten Başkan Erdoğan, "Engellilerimizin sorunlarını çözmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik. Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010'da yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasa güvencesine aldık. Evde bakım desteği, yardımı, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik. Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. Toplam 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız. Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide göğüslerini gere gere 'ben de varım' diyor. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun pek çok alanında adeta destan yazıyorlar. Sporcu sayısı ve kazanılan madalya sayısıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ TALİMAT

BAŞKAN Erdoğan'ın, önceki gün yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi. Konuyla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu belirterek, hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi. Ayrıca, toplantıda Erdoğan'a Trabzon teşkilatı tarafından Trabzonspor formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.