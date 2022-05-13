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Haberler Yaşam Son dakika: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB sınav sonucu sorgulama...

Son dakika: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB sınav sonucu sorgulama...

Son dakika haberi... Öğrencilerin merakla beklediği BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM'in sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB üzerinden BİLSEM sınav sonuçlarına erişilebiliyor. İşte MEB BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı...

13.05.2022, 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 10:10

Son dakika: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! MEB sınav sonucu sorgulama...

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları nereden nasıl öğrenilir? soruları son günlerde öğrenciler tarafından araştırılıyordu. MEB tarafından yapılan açıklamada BİLSEM sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV TARİHLERİ
Bilim ve Sanat Merkezleri ilk sınavının ardından değerlendirmeye alınacak olan öğrenciler 13 Haziran tarihinden 12 Ağustos gününe kadar BİLSEM sınavlarına alınacak.

İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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