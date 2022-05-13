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Haberler Yaşam Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor

13.5.2022

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri sürüyor

GEÇİCİ koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla birçok bölgenin terörden arındırılması, gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi. Ülkelerine geri dönen Suriyeliler ise, Türkiye'ye teşekkür etti. Kilis'ten ülkesine dönen Suriyeli öğretmen Muhammed El Abdullah, "Çok şükür artık güvenli yerler var, ben de öğretmenliğe devam etmek istiyorum. Kendi vatanımın çocuklarına eğitim vermek istiyorum" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ŞANLIURFA'DAN ülkesine dönen Abdurrezzak Daga da, "Barış Pınarı Harekatı ile yaşadığımız Tel Abyad emniyete alındı, ailem de orada. Artık kendi isteğimle ülkeme ve aileme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun" dedi.

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