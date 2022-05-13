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Usta oyuncu Kardeşlerim dizisine dahil oldu

Atv ekranlarında yayınlanan, ilgiyle ve heyecanla takip edilen dönem dizisi Kuruluş Osman'ın 'Rabia Ana'sı olarak da bilinen, usta oyuncu Yıldız Kültür, yine Atv'de izleyicisiyle buluşan, cumartesi akşamlarının galibi olan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim' dizisine dahil oldu.