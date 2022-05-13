Usta oyuncu Kardeşlerim dizisine dahil oldu

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin atv'nin vazgeçilmez dizisi "Kardeşlerim"e deneyimli isim Yıldız Kültür katıldı.
Atv ekranlarında yayınlanan, ilgiyle ve heyecanla takip edilen dönem dizisi Kuruluş Osman'ın 'Rabia Ana'sı olarak da bilinen, usta oyuncu Yıldız Kültür, yine Atv'de izleyicisiyle buluşan, cumartesi akşamlarının galibi olan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardeşlerim' dizisine dahil oldu.
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin atv'nin vazgeçilmez dizisi "Kardeşlerim"e deneyimli isim Yıldız Kültür katıldı.
Sevgi Teyze rolü ile sevilen dizinin kadrosuna giren Yıldız Kültür'ün setten ilk kareleri de basınla paylaşıldı. Yıldız Kültür'ün sürpriz karakteri şimdiden merak konusu oldu.
Güçlü hikâyesi beğeni izlenen kadrosuyla Kardeşlerim her Cumartesi Atv'de.