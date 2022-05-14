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Haberler Yaşam Hava Kuvvetleri’nde mahrem yapılanmaya yeni operasyon

Hava Kuvvetleri’nde mahrem yapılanmaya yeni operasyon

14.5.2022

Hava Kuvvetleri’nde mahrem yapılanmaya yeni operasyon
ANKARA'DA yürütülen soruşturmada 11 kişinin FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması ile iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi. Örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen daha önce ilişiği kesilmiş 6 astsubay, 3 askeri öğrenci, 1 yüzbaşı ve 1 üsteğmen olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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