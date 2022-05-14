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Haberler Yaşam Öğrenci affı için çalışma başlatıldı

Öğrenci affı için çalışma başlatıldı

14.5.2022

Öğrenci affı için çalışma başlatıldı
TBMM'DE bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı. Af çalışmasının 2022-2023 eğitim öğretim yılı yani güz dönemine yetiştirileceğini kaydeden Akbaşoğlu, "Çeşitli nedenlerden dolayı okullarından ayrılan öğrenciler okullarına dönebilecek. Hem üniversite öğrencilerini etkiliyor, hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de etkileyecek bir öğrenci affı çalışması başlatıldı" dedi.
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