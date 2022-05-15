‘Kızım, o teröristlerin mağaraları sana göre değil’

ÇOCUKLARININ bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 985'inci gününde de devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını terör örgütü PKK'dan alıncaya kadar eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.

Levent, "Kızımı almadan gitmiyorum, Fadimem ne olur bizi görüyorsan dön gel, o mağaralar sana göre değil. Arkadaşlarının elinden tutun hepiniz gelin, biz sizi çok özledik. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arkamızda. Yavrum sen oralara layık değilsin. Her gün gözyaşı döküyoruz, yeter artık. O pislikler ellerini sizin üzerinizden çeksinler. Yeter bize çektirdikleri ıstırap" dedi.