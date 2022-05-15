Özel Sağlık Hastanesi’nde internetten canlı ameliyat

Özel Sağlık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, kadın doğum uzmanlarına yönelik online olarak gerçekleştirdiği eğitimlerle deneyimlerini paylaşma imkanı bulduğunu söyledi. Özel Sağlık Hastanesi'nin robotik cerrahi alanında önemli bir merkez olduğunu dile getiren Şendağ, online derslerle Türkiye çapında hem teorik bilgileri hem de pratik uygulamaları gösterdiğini dile getirdi.

İNTERAKTİF KATILIM

Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Kadın doğum uzmanlarına yıllardır robotik ve laparoskopik cerrahi yöntemleri hakkında eğitim veriyorum. Ayrıca canlı olarak da Robotik Histerektomi (rahim) ameliyatı yaptım. Bu ameliyat canlı olarak internet üzerinden tüm Türkiye'ye yayınlandı. 200 civarında bir katılım oldu. Katılımcılar sorular da sorabildi. Robotun hekimlere sunduğu tüm avantajları anlattım. Robotik cerrahi tekniği, doktorun el titremesi olmadan milimetrik hareketlerle operasyon yapmasına imkan sunuyor. Detaylı görüntüleme de sağladığı için damar ve sinirleri de koruyarak ameliyat yapabiliyorsunuz. Bu konuda özel eğitimler almak isteyenler için kurduğum Endo Academy olarak kadın doğum uzmanlarına eksik bilgileri tamamlama fırsatı sunuyorum" dedi.

DA VİNCİ ROBOTU

Prof. Dr. Şendağ, Özel Sağlık Hastanesi'nde Da Vinci robotik cerrahi teknolojisini kullandıklarını ve farklı türlerdeki operasyonları yapabildiklerini kaydetti. Şendağ, "Miyom, çikolata kisti, kanser ameliyatları, rahim, yumurtalık tüpleri ameliyatı, rahim sarkması, idrar kaçırma gibi cerrahilerin hepsini uygulayabiliyoruz" dedi