Yazın habercisi erik

Birçok farklı türü bulunan erik, besin öğeleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçerdiği yüksek miktarda lif ve antioksidana ek olarak 15'in üzerinde vitamin ve mineral içerirler. Kalorisi diğer meyvelere göre nispeten düşüktür. Ancak kalorisi düşük olmasına rağmen mutlaka porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Karbonhidrat içeriğine rağmen fazla miktarda lif içerdiği için kan şekerinde hızlı bir yükselişe neden olmaz. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlayarak şeker hastaları da erik tüketebilir.

İLTİHABI AZALTIR

Erik yüksek vitamin içeriği ile de sağlık kaynağıdır. A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini, potasyum ve magnezyum içerir. Ayrıca iltihabı ve çeşitli kronik hastalıkların riskini azaltabilen polifenol antioksidanlar içerir. Yapılan çalışmalar erikteki bu antioksidanların iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu, kemik sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu, eklem, kalp, akciğer hastalığı, diyabet ve kanser riskini düşürebildiğini göstermektedir. Erik yüksek lif içeriği nedeniyle kabızlıkta etkili bir meyvedir. Dışkıya hacim vererek kabızlığın önlenmesinde rol oynar. Ayrıca doğal müshil etkisi olan şeker alkolü sorbitol içermesi nedeniyle de bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olur.

TUZDAN VAZGEÇİLMELİ

Genellikle kuru erik kabızlığın giderilmesinde kullanılsa da yaş erik de kabızlık üzerinde etkilidir. Fazla tüketimi ishale bile neden olabilir. Eriğin tuzla yenmesi toplumda oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Ancak farkında olmadan fazladan alınan tuzlar vücutta su tutulumuna yani ödeme neden olabilir. Ayrıca fazla sodyum alımı yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, akciğer hastalığı ve eklem rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle erik tüketirken tuza banma alışkanlığından vazgeçilmelidir.