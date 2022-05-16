  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Koronadan vefat sayısı 4'e düştü

Koronadan vefat sayısı 4'e düştü

Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka, aşı ve vefat sayılarını açıkladı. İşte ayrıntılı tablo… Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA

16.05.2022, 20:39

Koronadan vefat sayısı 4’e düştü

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 128 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1358 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA