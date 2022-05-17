19 Mayıs’ta kargolar açık mı? 19 Mayıs Perşembe kargolar çalışacak mı?

Kargodan ürün bekleyenler 19 Mayıs perşembe günü kargoların çalışma durumunu araştırıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil olacak. Peki 19 Mayıs Perşembe günü kargolar açık mı? Kargolar çalışacak mı? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar Pazar günleri ve resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyorlar.

20 Mayıs 2022 Cuma günü ise kargo şirketleri yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. Perşembe günü kargoların yanı sıra noterler, PTT, bankalar ve kamu daireleri de kapalı olacaklar.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo çalışma saatleri: 08.30 - 17.30

ARAS Kargo çalışma saatleri: 09.00 - 18.00

SÜRAT Kargo çalışma saatleri: 08.30 - 18.00

YURTİÇİ Kargo çalışma saatleri: 08.30 - 17.00