Ece Erken’in eşinin katilleri için müebbet istendi

BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 61 sayfalık iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

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