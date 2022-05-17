EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuç açıklama tarihi...

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu mu? 24 Nisan tarihinde gerçekleşen sınav sonrası memur adayları sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. İşte 2022 EKPSS sonuç açıklama tarihi...
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'ye katılanlar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu. Kamuda memur olarak çalışmak isteyenler sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 ÖSYM EKPSS açıklama tarihi...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları 20 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
EKPSS HAKKINDA
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.