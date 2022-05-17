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Haberler Yaşam Türk ordusu dünyada ilk 10’da

Türk ordusu dünyada ilk 10’da

17.5.2022

Türk ordusu dünyada ilk 10’da

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı.
Ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özelliklerinin dikkaeylemlerle dikkate alındığı sıralamaya Türkiye damga vurdu.

Ülkelerin sahip olduğu denizaltı sayısıyla listelendiği kategoride 17 denizaltısıyla Türkiye ilk 10'da yer aldı. Uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerinden hazırlanan raporda da Türk Hava Kuvvetleri 60 ülke arasında yine ilk 10'a girdi.

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