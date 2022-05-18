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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

Haftanın yeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 18 Mayıs Çarşamba günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 18 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumlarınız sizlerle...

18.05.2022, 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 09:00

KOÇ: BUGÜN dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Karamsar olmayın.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

BOĞA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınızda, sosyal aktiviteniz güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bugün, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecek.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

İKİZLER: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

YENGEÇ: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

ASLAN: İLETİŞİM içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve kişileri olduğu gibi kabul etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

BAŞAK: MADDİ konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz.
İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

TERAZİ: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

AKREP: SOSYAL çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

YAY: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

OĞLAK: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

KOVA: DOĞAL yapınızla çevrenizde hayranlık bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda bir çekim gücü gelişebilir. Davranış biçimleriniz, aile içinde bir takım yanlış yansımalara neden olabilir.

Günlük burç yorumları - 18 Mayıs Çarşamba

BALIK: BUGÜN, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz.

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