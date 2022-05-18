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Müzelere giriş ücretsiz mi? Hangi müzelere giriş ücretsiz mi?

Müzeler Haftası ne zaman? Müzeler Haftası'nda müze gezmek ücretsiz mi? soruları araştırılıyor. Her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan müzelerin önemi ve tarihi değeri bu hafta daha da çok anlaşılıyor. Peki Müzeler Haftası ne zaman? Müzeler Haftası'nda müzeler ücretsiz mi? İşte detaylar...

18.05.2022, 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 16:11

Müzelere giriş ücretsiz mi? Hangi müzelere giriş ücretsiz mi?

Müzeler Haftası nedeniyle müzeler ücretsiz mi? Müzeler Haftası ne zaman? soruları özellikle hafta sonu yaklaşırken plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Peki Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz? İşte yanıtı...

MÜZELER HAFTASI NE ZAMAN?
Müzeler Haftası 18 – 24 Mayıs 2022 tarihleri arasında kutlanıyor. Müzeler Haftası Türkiye'de 1982 yılından beri kutlanıyor.

MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?
Müzelere dair farkındalık oluşturmak adına Müze haftasında müzeler ücretsiz olacak.

MÜZELER HAFTASINDA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?
18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Müzeler Haftası"nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz olarak giriş yapılabilecek.

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