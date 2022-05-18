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Müzelere giriş ücretsiz mi? Hangi müzelere giriş ücretsiz mi?

Müzeler Haftası ne zaman? Müzeler Haftası'nda müze gezmek ücretsiz mi? soruları araştırılıyor. Her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan müzelerin önemi ve tarihi değeri bu hafta daha da çok anlaşılıyor. Peki Müzeler Haftası ne zaman? Müzeler Haftası'nda müzeler ücretsiz mi? İşte detaylar...