Afrin’de canlı bomba eylemi hazırlığında 2 kişi yakalandı

HATAY İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Münbiç'ten hareketle Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi. Yapılan operasyonla PKK/KCKPYD/ YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerinden uzaktan kumanda düzenekli 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 elektrikli fünye ateşleme sistemi olan, canlı bomba yeleği ele geçirildi.

AĞRI'DA EREN ABLUKA-10 OPERASYONU BAŞLATILDI

MİT tarafından İran'dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine "ara-bul-yok et" taktiğiyle Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu'nun başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personelin görev aldığı kaydedildi.