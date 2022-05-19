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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

Haftanın yepyeni gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 19 Mayıs Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 19 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

19.05.2022, 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022, 09:40

KOÇ: HEDEFLERİNİZLE ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

İKİZLER: BİR iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi aşamalarla genişleteceksiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek. Hedeflerinizle ilgili değişim yapmayın.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

TERAZİ: YAPACAĞINIZ tek şey sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

AKREP: PLANLARINIZI uygularken kibar fakat ısrarcı davranacaksınız. Size karşı çıkanlara yumuşak biçimde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

YAY: DEĞİŞİM içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.
Çevrenizden etkilenmemek için temkinli davranın.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

KOVA: ENERJİNİZ yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.
Sevilme duygunuzun yoğunluğu, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.
Aşkta güç arıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 19 Mayıs Perşembe

BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengenizi bozacak durumlar ortaya çıkabilir.

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