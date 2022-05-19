Haberler Yaşam Osman Bey ve Alplari İnegöl’ü fethetti! Kuruluş Osman yine reytingleri katladı

Osman Bey ve Alplari İnegöl’ü fethetti! Kuruluş Osman yine reytingleri katladı

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman, Atv ekranında yayınlanan 94. bölümüyle yine reytingleri altüst etti. Sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde de #TürkünZaferi etiketiyle yer alan ve yeni bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde, her hafta olduğu gibi en çok izlenen dizi oldu.