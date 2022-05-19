Osman Bey ve Alplari İnegöl’ü fethetti! Kuruluş Osman yine reytingleri katladı

Kuruluş Osman 94. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,10 izlenme oranı ve %24,04 izlenme payı, AB'de %6,78 izlenme oranı ve %18,58 izlenme payı 20+ABC1'de %9,12 izlenme oranı ve %22,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman, Atv ekranında yayınlanan 94. bölümüyle yine reytingleri altüst etti. Sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde de #TürkünZaferi etiketiyle yer alan ve yeni bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde, her hafta olduğu gibi en çok izlenen dizi oldu.
Kuruluş Osman 94. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,10 izlenme oranı ve %24,04 izlenme payı, AB'de %6,78 izlenme oranı ve %18,58 izlenme payı 20+ABC1'de %9,12 izlenme oranı ve %22,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Kuruluş Osman'ın 94'üncü bölümünde Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırarak, kaleye girip fethettiler. İnegöl Tekfuru Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. İnegöl'ü fetheden Osman Bey, kale burçlarına Kayı Sancağı astırıp ezan ve Fetih Suresi okuttu.
Osman Bey ve Alpları, İnegöl Kalesi'nde ilerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alıp surlardan düştü. Ağır yaralanan Gündüz Bey, kalenin odalarından birisine taşınıp Kumral Abdal tarafından tedavisi yapıldı.
Tedaviye rağmen iyileşmeyen Gündüz Bey, kardeşi Osman Bey'i çağırttı. Osman Bey'e, Gündüz Bey "Benim vaktim doldu gardaşım! Emanetlerime sahip çıkasın Osman! Vakit geldi… Babamla anam bekler Osman…'' sözleriyle veda etti.
Gündüz Bey ve Osman Bey helalleşti. Helalleşme ardından Gündüz Bey, Kelime-i Şehadet getirerek son nefesini verip, şehit oldu.
İnegöl'ün Fethi sırasında Tekfur Nikola, Osman Bey'e kurduğu tuzağa kendi düşerek esir oldu. Esir düşen Nikola bir süre zindanda bekletildikten sonra fetihi tamamlayan Osman Bey tarafından infaz edilerek cezası kesildi.