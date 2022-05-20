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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Dördüncü sezonunda da Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 137. bölümü yine reytingleri altüst etti. Dizi 137. bölümüyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde #GeçmişinHesabı etiketiyle en çok konuşanlar arasında yerini alırken, Bir Zamanlar Çukurova 'Tüm Kişiler' kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.