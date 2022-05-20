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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Dördüncü sezonunda da Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan ve ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 137. bölümü yine reytingleri altüst etti. Dizi 137. bölümüyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde #GeçmişinHesabı etiketiyle en çok konuşanlar arasında yerini alırken, Bir Zamanlar Çukurova 'Tüm Kişiler' kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

20.05.2022, 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 11:25

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 137'nci bölümüyle ekrana geldi.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Adım adım büyük finale doğru ilerleyen dizi yeni bölümüyle 'Tüm Kişiler' kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerde ise %6,06 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

HAKAN VE ABDÜLKADİR HESAPLAŞMASI YAKLAŞIYOR!

Hamran'ın tuzağından Abdülkadir tarafından kurtarılan Hakan, tehlikenin giderek büyüdüğünü görerek Züleyha'yı Adana'dan uzaklaştırmak için balayına ikna etti.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Balayında Hakan'ın gizemli davranışlarını fark eden Züleyha, Hakan acilen İstanbul'a gitmesi gerektiğini söylediğinde buna inanmadı ve onu takip etti.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Hakan, gizlice Adana'ya girip Abdülkadir'le görüştükten sonra otele döndüğünde Züleyha ve çocukların gittiğini gördü. Züleyha'yı bulmak için Fikret'ten yardım istedi ancak Züleyha kafasını dinlemek için Samet Ağa'nın yazlığına gittiğini söyledi. Hakan, Fikret'i de yanına alarak Züleyha'ya durumu anlattı ve Züleyha tehlikenin gerçek olduğuna ikna oldu.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Hakan nihayet Hamran'ın yerini öğrendiğinde Abülkadir'le birlikte baskın yaptı. Abdülkadir, Hamran'ı öldürünce, Züleyha'ya kan dökmeyeceğinin sözünü veren Hakan buna çok sinirlendi!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

Bu sırada Fikret, kendisine her şeyi anlatan Ali Rıza'yı savcının karşısına çıkardı ve Abdülkadir için yakalama kararı alındı.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle zirveyi katladı

'Bir Zamanlar Çukurova', 138'inci bölümüyle perşembe 20.00'de Atv'de!

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