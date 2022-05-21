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Haberler Yaşam 'Destan' dizisi ödüle doymuyor!

'Destan' dizisi ödüle doymuyor!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği salı akşamları izleyiciyle buluşan Atv'nin sevilen dizisi Destan dizisi 3 ödülle başarısını taçlandırdı.

21.05.2022, 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022, 11:47

’Destan’ dizisi ödüle doymuyor!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan' dizisi oyuncularına üç ödül verildi. Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Face To Fest Ödüllerinde 'Destan' dizisi başrol oyuncularından 'Edip Tepeli' Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ve 'Deniz Barut'ta Yılın En İyi Kadın Karakter Oyuncusu ödüllerini aldılar.

Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 7. Türkiye Gençlik Ödüllerinde ise Destan dizisi oyuncusu 'Burak Tozkoparan' En İyi Yardımcı Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü aldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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