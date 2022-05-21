SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri! F-16 sınırlarını aştı

11 YILDA 219 GÖSTERİ UÇUŞU YAPILDI

Kurulduğu ilk yıl dünyanın en prestijli hava gösterisi İngiltere Fairford'da 29 ülke arasından en iyi gösteri uçuşu ödülünü alan SOLOTÜRK, 2017'de Slovakya'da en iyi gösteri uçuşu ödülüne, 2018'de dünyanın en prestijli hava şovu olarak gösterilen İngiltere RIAT'da yine "En İyi Solo Jet Gösteri Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Bugüne kadar yurt içinde 152, yurt dışında 67 olmak üzere 219 gösteri yapan SOLOTÜRK büyük ilgiyle izlendi.