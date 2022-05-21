Turkuvaz Medya Londra’da genç yeteneklerle bir araya geldi

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'Talent for BIZ' rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya geldi.

GENÇ YETENEKLERLE BULUŞMA

Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarından temsilciler Talentfor BIZ kariyer etkinliklerinde gençlerle buluşuyor. Adres bu kez İngiltere'nin başkenti Londra oldu.

Genç yeteneklerin staj ve istihdam olanaklarını tanıma fırsatı bulduğu etkinlikte Türk ve yabancı gençler kariyer etkinliklerinde gelecek planlarını kurabilecek.



(Fotoğraftakiler soldan sağa: İnsan Kaynakları Uzmanı Ayberk Demircan, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Yönetmeni Tuğçe Uluekmekçi, Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Grup Müdürü Nebiye Can)

Etkinliğin Türkiye'nin dünyada isim yapan kurum, kuruluş ve şirketleri için önemli kazanımlarından biri de iş ve staj başvurularıyla insan kaynağı portföyünü genişletebilecek olmaları.

"TalentforBIZ" bu yıl İngiltere dışında, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Endonezya ve Malezya'da da düzenlenecek.

Etkinlik boyunca atölye, örnek olay çalışmaları, iş, staj mülakatları ve söyleşiler yapılacak.

Gençler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin platformu 'Yetenek Kapısı' üzerinden kayıtlarını, iş-staj mülakatları ve özel etkinlik başvurularını gerçekleştirebilecek.

TURKUVAZ MEDYA GRUBUNA YOĞUN İLGİ

Londra'daki etkinliğe TRT, Anadolu Ajansı, Turkuvaz Medya Grubu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok kurumundan temsilciler katılıyor.

Etkinliğe katılan Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları ekibi de genç yeteneklerle bir araya geldi. Genç yeteneklerin Turkuvaz Medya grubuna yoğun ilgil gösterdiği gözlemlendi.

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ" PROJESİ KAPSAMINDA ÜLKEMİZE GERİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Etkinlikte Turkuvaz Medya Grubu'nu temsilen Turkuvaz İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Ardıç Çil ve Nebiye Can, Tuğçe Uluekmekçi ve Ayberk Demircan yer aldı. Turkuvaz İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Ardıç Çil, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün biz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin düzenlemiş olduğu TALENTforBIZ etkinliğimiz için bıradayız. Özcelikle bugün binin üzerinde öğrencinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Biz de 21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip yeteneklere ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye son yıllarda başta savunma sanaii olmak üzere teknoloji alanında da oldukça büyük ivme kaydetti. Biz de özellikle Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olarak dijital medyayı büyütecek ve daha iyi noktaya getirecek yetenekleri grubumuza kazandırmayı hedefliyoruz. Onlara kurumumuzu tanıtmak ve grubumuzun büyüklüğünü anlatmak istedik. Turkuvaz Medya Grubu medya dışında perakende ve kargo alanında da hizmet veriyor. Altı binin üzerinde çalışanı var. Bugün burada da Londra'daki kıymetli öğrecilerimizi, arkadaşlarımızı Cunhurbaşkanlığımızın da başlatmış olduğu "tersine beyin göçü" projesi kapsamında ülkemize geri kazandırmayı hedefliyoruz" diye ifade etti. Ardıç Çil, hedefin sadece Türk öğrenciler olmadığını ve diğer ülkelerden gelen yabancı öğrenciler de olduğunu kaydetti.

"ETKİNLİĞİ DUYDUĞUMUZDA ÇOK MEMNUN OLDUK"

Melike Ceyda Şenocak ise "Burada yüksek lisans öğrencisiyim ve King's College'de bilgisayar bilimleri bölümünde okuyorum. Etkinliği duyduğumuzda çok memnun olduk özellikle bizim gibi lisans seviyesinde bu tür platformları bulmak çok fırsat verici oluyor. Çünkü üniversiteden mezun olduğumuz zaman gelecek planlarımız, kariyer planlarımız konusunda endişelerimiz var. Burada da bir çok şirket var. Bizlere güzel tanıtımlar yapıyorlar. Bu firmaları lisans seviyesindeyken tanıyabilmek bizim için çok önemli ve fırsat verici oldu'' diye konuştu.

Şenocak şöyle devam etti:

Turkuvaz Medya'nın standına geldiğim zaman medya grubu olarak geçtiği için sadece medya ile sınırlı olduğu düşünülüyor fakat daha farklı platformları olduğunu aslında daha geniş bir şirket olduğunu gördüm. Dijital alanlara yöneldiklerini farknettim. Çok güzel bir fırsat oldu.