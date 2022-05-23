Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

BATUGA, AKKIZ'A AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?

OYUN İÇİNDE OYUN KURAN KAYA VE OBAR

Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti. Yan taraftaki otağda Alpagu'nun da şahit olduğu bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Oyun içindeki bu oyunun kazananı kim olacak?