  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Destan'ın yeni bölümünde neler olacak?

Destan'ın yeni bölümünde neler olacak?

Her bölümü büyük ilgi gören, salı akşamları izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen 'Destan' dizisinin 24. bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin geçtiğimiz bölümü yine her hafta olduğu gibi büyük ilgi görürken, yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor? İşte Destan'ın 24. bölümüne dair detaylar...

23.05.2022, 14:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022, 14:47

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Destan, 24 Mayıs Salı günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

24.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Batuga'nın yeni hayatı eskisinden ne kadar farklı olacak? Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Oğuz Han döneminden sonra ilk kez büyük bir savaşta karşı karşıya gelen, Gök Hanlığı ile İtbaraklar arasındaki savaşın galibi kim olacak?

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

Savaşın sonunu hangi sürpriz isim belirleyecek? Çift Başlı Kurt ve Pençesi bu ölüm kalım savaşında başarıyla çıkabilecekler midir?

KAFESTEKİ DİŞİ KURT

İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden kurtaran sürpriz isim kim olacak?

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

BATUGA, AKKIZ'A AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?

OYUN İÇİNDE OYUN KURAN KAYA VE OBAR

Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti. Yan taraftaki otağda Alpagu'nun da şahit olduğu bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Oyun içindeki bu oyunun kazananı kim olacak?

Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

ÖLÜMÜN KIYISINDA BİR ULU ECE

Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek? Tüm bu sürecin sonunda Kaya ile Günseli'nin ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek?


Destan’ın yeni bölümünde neler olacak?

ESARET VE İHANET ARASINDA KALMIŞ BİR HAN

Esaret altındayken Obar ile Kaya'nın anlaşma yaptığını duyan Alpagu, oğlunun bu ihaneti karşısında ne yapacak? Alpagu Han ilk hamlesini, hangi duruma karşı yapacak? Esarete mi, yoksa ihanete mi?

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA