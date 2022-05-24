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Haberler Yaşam Şehit Onbaşı Şenel’in çekilen son videosu yürek dağladı

Şehit Onbaşı Şenel’in çekilen son videosu yürek dağladı

Şehit Haydar Şenel’in küçük çocuğun yanan eline krem sürerken çekilen görüntüleri izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

24.5.2022

Şehit Onbaşı Şenel’in çekilen son videosu yürek dağladı

ZEYTİN Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in olaydan 9 gün önce çekilen bir videosu ortaya çıktı. 9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobadan yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı.

Görüntüde Şehit Şenel küçük çocuğa şefkatle yaklaşırken, kendisini çeken komutanının "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" sorusu üzerine "Hataylıyım komutanım" diye cevap vermesi yer alıyor.

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