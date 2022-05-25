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Haberler Yaşam Ehliyet sınavında yeni dönem! Bakan Özer açıkladı

Ehliyet sınavında yeni dönem! Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ehliyet sınavlarında yeni döneme geçirildiği duyuruldu. Buna göre ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısı adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10’unu oluşturacak. Bakan Özer Özer "Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor" dedi.

AA

25.05.2022, 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022, 15:37

Ehliyet sınavında yeni dönem! Bakan Özer açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, "eğitimde dijitalleşme" hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soru uygulaması kapsamında adayların soru çeşidini tanıması için deneme sınavlarını da paylaştı.

Bakan Özer, ehliyet sınavlarındaki soruları görsel ve içerik açısından zenginleştirmek, yararı artırmak için başlatılan animasyonlu soru uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ölçülmek istenen davranışların net şekilde ortaya konulması hedefiyle animasyonlu soru uygulamasına geçildiğini ve ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısının her geçen gün arttığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10'u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor.

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'odsgm.meb.gov.tr' uzantılı internet adresinden erişilebiliyor."

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