Yeni kanun düzenlemesiyle ısrarlı takip suç sayılacak

KADINA yönelik şiddet her geçen gün artarken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapor kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne serdi. 2022 yılında ise 144 günde 144 kadın katledildi. Öte yandan kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi onaylandı.

Kanun, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik önemli yaptırımlar içeren kanuna özellikle kadınların korunması amacıyla "ısrarlı takip" başlığı altında yeni bir suç eklendi. Yeni kanun düzenlemesini değerlendiren Avukat Nevin Can, toplumumuzda kadınlara karşı şiddet ve cinsel suçların artış gösterdiğini vurguladı. ■ FATİH ŞENDİL/TOLGA TEKİN