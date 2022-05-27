Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha namlunun ucunda!

Dördüncü sezonunda da Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 138. bölümü yayınlandı. Yine beğeniyle izlenen yeni bölüm #GerçekAşk etiketiyle sosyal medyanın da en çok konuşanları arasında yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 138.bölümüne dair detaylar sizlerle...