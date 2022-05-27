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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha namlunun ucunda!

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha namlunun ucunda!

Dördüncü sezonunda da Atv ekranlarında perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 138. bölümü yayınlandı. Yine beğeniyle izlenen yeni bölüm #GerçekAşk etiketiyle sosyal medyanın da en çok konuşanları arasında yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 138.bölümüne dair detaylar sizlerle...

27.05.2022, 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022, 14:11

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 138'inci bölümünde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha namlunun ucunda!

Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlandığı sırada polis baskınıyla ele geçirilip gözaltına alındı. Fikret, amcasının katili yakalandığı için mutlu olurken, Ali Rıza'nın anlattıkları sayesinde savcı Abdülkadir'in tutuklanmasını talep etti.

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha namlunun ucunda!

Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sordu. Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnunmuş gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın bir yolunu aramaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha namlunun ucunda!

Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artırınca çiftin arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı. Cezaevinde yaptığı planla müdürle görüşen Abdülkadir, hayatının tehlikede olduğunu söyleyince başka bir cezaevine nakledilmesine karar verildi.

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha namlunun ucunda!

Hakan'ın planıyla Abdülkadir nakil esnasında kaçırıldı. Haber konağa ulaştığında Fikret, bu işin arkasında Hakan olduğunu söyleyerek onu suçladı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha namlunun ucunda!

Kurduğu sinsi oyunla Çolak Ağa'yı kaçırtan ve otomobilini ele geçiren Betül, bu otomobili kullanarak Çolak'ın Abdülkadir konusunda kendisi ile görüşmek istediğini söyleyip Züleyha'yı tuzağa çekti.

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha namlunun ucunda!

Çolak'ın silahını kullanan Betül'ün namlusunun ucunda Züleyha vardı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha namlunun ucunda!

'Bir Zamanlar Çukurova', 139'uncu bölümüyle perşembe 20.00'de Atv'de!

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