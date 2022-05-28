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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

Hafta sonunun ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 28 Mayıs Cumartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 28 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

28.05.2022, 08:55 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 08:56

KOÇ: ODAKLANACAĞINIZ konularda başarılı bir çalışma içine girecek, ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Ailenizi ihmal etmek istemeseniz de, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

BOĞA: ORTAMLARDA lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem, duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: ŞARTLARI değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

ASLAN: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırma yapmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Ortamlara adapte olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

BAŞAK: ÇEVRENİZLE ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi sınırlamalısınız. Ani ve atak davranışlar size uymayan bir ilişkinin içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin getirdiği hataları düzeltemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

TERAZİ: İSTEKLERİNİZ konusunda gerçekçi olmalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

AKREP: SOSYAL ortamlarda aşk, kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

YAY: SATÜRN sayesinde çevrenizi testten geçiriyorsunuz. Bugün sistemli ve tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakini zorluyor.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

OĞLAK: İŞ hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızla güçleneceksiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

KOVA: İŞ aktiviteleriniz duygusal konuları da beraberinde getirecek. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Cumartesi

BALIK: BİREYSELLİĞİNİZİ ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden karşınıza çıkacak. Maddi konularda radikal çözümler buluyorsunuz.

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