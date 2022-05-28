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Haberler Yaşam Hakim'in yeni bölümünde neler olacak?

Hakim'in yeni bölümünde neler olacak?

Atv'nin yeni dizileri arasında yerini alan ama kısa sürede büyük izleyici kitlesine sahip olan, pazartesi akşamlarının favorisi Hakim'in 8.bölümünün fragmanı yayınlandı. Akıllardaki soru şu, "Geçtiğimiz bölümde epey merak uyandıran Hakim'in yeni bölümününde neler yaşanacak?" İşte başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Hakim'in 8. bölümüne dair detaylar...

28.05.2022, 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 13:54

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu Atv'nin yeni ve iddialı dizisi "Hakim", yeni bölüm fragmanıyla yine merak uyandırdı.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede… Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur.


Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere…

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Hâkim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Hakim 30 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle Atv ekranlarında saat 20.00'de sizlerle...

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