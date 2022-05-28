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Haberler Yaşam LGS sınavı ne zaman? 2022 LGS saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

LGS sınavı ne zaman? 2022 LGS saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için kısa bir süre kaldı. Sınava hazırlanan öğrencilerin çalışmaları devam ederken 'LGS saat kaçta? LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?' soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB LGS sınav takvimini paylaştı. İşte 2022 LGS sınavına dair tüm merak edilenler...

28.05.2022, 10:53

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? LGS sınavına katılacak olanlar sınava dair tüm detayları araştırıyor. MEB sınav takvimini paylaştı. Peki LGS sınavı saat kaçta yapılacak? LGS sınav giriş belgesi çıktı mı? Sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? İşte LGS sınavına dair tüm detaylar...

LGS sınavı ne zaman? 2022 LGS saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS sınavı ne zaman? 2022 LGS saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınavı ne zaman? 2022 LGS saat kaçta? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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