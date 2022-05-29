  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü nedeniyle kent genelinde etkinlikler düzenlenecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Başkan Erdoğan'ın katılımı ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Millet bahçesinde törene katılmak isteyenler 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ulaşım rehberi...

29.05.2022, 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022, 11:40

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir?

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümü kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen fetih şölenine kolay ve hızlı erişim için, bugün toplum ulaşım seferlerinin ücretsiz olarak kullanıcak. Etkinlik alanına gitmek isteyenler güzergah araştırmasına başladı. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaray, İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu bildirildi. Fetih şöleni için toplu ulaşım seferlerinde de düzenlemeler yapıldı. Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı.

İstanbul'un fethinin kutlanacağı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbulluların, etkinlik alanına en kolay ve hızlı erişebilmesi de 'Ulaşım Rehberi' yayınlandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA