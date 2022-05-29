27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in 81 yaşındaki gelini Ümran Menderes, bir internet sitesinde kendisi ile ilgili "CHP'ye üye oldu" şeklinde yapılan habere ateş püskürdü.

"KABUL ETMİYORUM"

HABERİ okuduğunda gözlerine inanamadığını söyleyen Ümrün Menderes, "Tabii ki rahmetli kayınpederime ve eşime karşı olmayan CHP'li dostlarımız ve yakınlarımız da var. Onları aynı kefeye koymam imkansız. Ancak ortada yadsınamaz bir gerçek var. Sözde demokrasi yalanı ile kayınpederimi asan zihniyetle asla aynı yolda yürümem. Ben CHP'ye asla üye olmam, kapısından bile girmem. Adımın CHP ile anılmasını hiçbir zaman kabul etmiyorum" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL