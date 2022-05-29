Mahkumların Kovid-19 izni uzatıldı mı?

Açık cezaevlerindeki hükümlülerinin Kovid-19 izinleri 31 Mayıs tarihinde sona erecekti. Mahkumlar izinlerin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Dün toplanan Kabine sonrası mahkumların beklediği karar açıklandı. İşte detaylar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: "31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." dedi.

CEZAEVİNE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Temmuz tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler.

CEZAEVİNE DÖNMEYEN MAHKUMLAR FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.