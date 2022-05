LGS ne zaman? 2022 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

Liselere Giriş Sınavı (LGS) tarihi yaklaştıkça öğrencilerin araştırması da yoğunlaşıyor. LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? LGS sınavı saat kaçta? soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığ LGS kılavuzunu yayımladı. İşte merak edilenler...

LGS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

LGS giriş belgesi ile ilgili MEB tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Öğrencilerimiz; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine "http://meb.ai/fjiyku" internet adresi ve e-Okul üzerinden erişim sağlayabilir.' denildi.



LGS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV 5 HAZİRAN'DA DÜZENLENECEK

LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.