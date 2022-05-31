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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi 95. bölümüyle reytingleri altüst etmiş, sosyal medyada da Türkiye ve dünya gündeminde yerini almıştı. Peki her bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 96. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne dair detaylar...

31.05.2022, 13:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022, 13:39

Kuruluş Osman 1 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de 96'ncı bölümüyle Atv ekranında olacak. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği Kuruluş Osman'da bu hafta neler yaşanacak?

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlerken Osman Bey hem düşmanlarını alt edecek hem de Yenişehir fethinin önünü açacak büyük bir oyun kurmaktadır.

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

OSMAN BEY'İN YENİŞEHİR PLANI

Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

BARKIN'I BEKLEYEN HAZİN SON

Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir. Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır? Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

OBANIN HATUNLARINI BEKLEYEN TEHLİKE

Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır. Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir.

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır? Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman yeni bölümüyle 1 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Atv'de!

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