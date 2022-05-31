Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman 1 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de 96'ncı bölümüyle Atv ekranında olacak. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği Kuruluş Osman'da bu hafta neler yaşanacak?
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi 95. bölümüyle reytingleri altüst etmiş, sosyal medyada da Türkiye ve dünya gündeminde yerini almıştı. Peki her bölümü merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 96. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne dair detaylar...
Kuruluş Osman 1 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de 96'ncı bölümüyle Atv ekranında olacak. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği Kuruluş Osman'da bu hafta neler yaşanacak?
Atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 96'ıncı bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlerken Osman Bey hem düşmanlarını alt edecek hem de Yenişehir fethinin önünü açacak büyük bir oyun kurmaktadır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir. Romanos ve Cebe'nin sıradaki oyunu ne olacaktır? Osman Bey kendisine oynanan oyunun farkındadır. Turgut Bey'in iyileşmesiyle o da kendi oyununu kuracaktır. Osman Bey'in düşmanlarını alt edecek yeni oyunu ne olacak?
OSMAN BEY'İN YENİŞEHİR PLANI
Osman Bey bir yandan kendisine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir. Bizans İmparatoru Andirilus'un büyük bir ordu topladığını bilen Osman Bey, Yenişehir'i alamazsa İnegöl'ün hatta Söğüt'ün tehlikede olduğunu düşünmektedir. Bütün zorluk ve engellemelere rağmen bir an önce Yenişehir'i almak istemektedir. Osman Bey'in Yenişehir için kurduğu oyun ne olacaktır?
BARKIN'I BEKLEYEN HAZİN SON
Barkın Bey, Osman Bey'in her şeye rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirecektir. Barkın'ın hain planı ona pahalıya patlayacaktır. Barkın'ı bekleyen hazin son ne olacaktır? Osman Bey oynanan oyunların arkasındaki yüzleri bulabilecek midir?
OBANIN HATUNLARINI BEKLEYEN TEHLİKE
Obanın Hatunları Malhun ve Bala bir yandan İnegöl'ün fethinde Gündüz Bey'in şehit olmasıyla yıkılan Ayşe Hatun ve diğer şehit bacılarına destek verirken diğer yandan da Söğüt'te ihtiyaç sahibi ahali için yardım hazırlamaktadır. Barkın, Selvi Hatun'un üzerinde baskı kurup onun Kayılara sadakatini sarsmak istemektedir.
Obanın Hatunları Bala, Malhun, Aygül ve Selvi bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içinde bulurlar. Bu tehlike ne olacaktır? Malhun, Bala, Aygül ve Selvi Hatunlar kendilerini bekleyen bu büyük tehlikeden kurtulabilecekler mi?
Kuruluş Osman yeni bölümüyle 1 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Atv'de!