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Haberler Yaşam Tütün korona virüsten 4 kat daha öldürücü

Tütün korona virüsten 4 kat daha öldürücü

31.5.2022

Tütün korona virüsten 4 kat daha öldürücü
KANSER türlerine, solunum problemlerine, kronik akciğer hastalıklarına, kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açan tütün ve tütün ürünleri kullanımı bireysel ve toplumsal sağlık üzerinde ölüme varan dramatik sonuçlara yol açıyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün sigara içenler için bir milat olmasını isteyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, dünya genelinde her 15 dakikada bir kişinin tütün ve en yaygın kullanım şekli olan sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Uzm. Dr. Işık, "Bu veriler pandemi sonuçlarından 4 kat daha ağır" dedi.
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