Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?

'Bir Zamanlar Çukurova', 2 Haziran Perşembe akşamı 20.00'de 139'uncu bölümüyle Atv ekranında olacak.
Dördüncü sezonunda da ilgiyle takip edilen, perşembe günleri izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 139. bölümüne dair detaylar...
'Bir Zamanlar Çukurova', 2 Haziran Perşembe akşamı 20.00'de 139'uncu bölümüyle Atv ekranında olacak.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta neler olacak?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir.
Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!
Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur.
Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!