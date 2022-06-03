Altınordu’nun eski oyuncuları Süper Lig’e çıktı

1'inci Lig'de şampiyon Ankaragücü'nde görev alan Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu ve Murat Uçar ile sezonu 2'nci sırada tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giyen Serkan Göksu, Emre Nefiz ve Atakan Üner'in ardından dün Kocaeli'de oynanan Play-Off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da oynayan eski Altınordulu 5 futbolcu aynı sevince ortak oldu.



Final maçında attığı 2 gol ile İstanbulspor'un 17 yıllık Süper Lig hasretine son vermesinde büyük pay sahibi olan İbrahim Yılmaz'la birlikte Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Berkay Görmez ve Egehan Gök, Altınordu'nun eski oyuncuları olarak kupa coşkusunu doyasıya yaşadı. Bu sezon Süper Lig'e çıkan 3 takımın kadrolarında yer alan toplam 11 futbolcu geçmiş yıllarda İzmir ekibinin başarısı için top koşturmuştu. 1'inci Lig'de 2020-21 sezonunda Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezonda şampiyon olarak 100'üncü yaşını kutlayacağı 26 Aralık 2023'te Süper Lig'de yer almayı hedefliyor.

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