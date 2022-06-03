Şarj hızının matematiğini bozan telefon

Seyahatler başladığından bu yana artık akıllı telefon şarjı daha büyük dert oldu. Üstelik etrafımızda şarj etmek zorunda kaldığımız cihazlar arttı. Kablosuz kulaklık, akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar gibi teknolojik ürünlere elektrikli otomobil eklendiyse lityum iyon pilli cihazların şarj olma matematiğine az çok hakim olabilirsiniz. Hızlı şarj bile olsa cihazı yüzde 90'a kadar şarj edersiniz, yüzde 10'luk kısmı için bir o kadar beklersiniz. Bu matematiğin mantığında limit problemi yatar. Eğer elektrikli otomobil kullanıyorsanız, matematiğe hakim olmak zorundasınızdır. Bu lityum iyon pilli cihazlaırn şarj matematiğini bozan akıllı telefonların sayısı artıyor. Türk Telekom online mağazasında ve bayi kanalından fiyat performans odaklı Redmi serisinin ürünlerinin satışını yapıyor. Amiral gemisi telefonların standart özelliklerine sahip Redmi serisi tüketicinin de dikkatini çekiyor.

PİL KAPASİTESİ ARTIYOR

REDMİ Note 11 Pro 5G, yüksek performansının gücünü gelişmiş sekiz çekirdekten alıyor. Kullanılan çipset, amiral gemisi düzeyindeki 6nm teknolojisi ve 2,2GHz'e varan saat hızı sayesinde 5G bağlantısı ve üstün performans sunuyor. Cihaz aynı zamanda 5 bin mAh büyük kapasiteli pille birlikte geliyor. Bu olağanüstü pil kapasitesinin yanı sıra, Redmi Note 11 Pro 5G pilinin yüzde 50'sinin dolması 15 dakika kadar kısa sürüyor ve 67W turbo şarj özelliği bulunuyor. Tüm Redmi Note 11 serinin şarj matematiğini bozan değerlerine yakından baktığımızda; Redmi Note 11 ve Redmi Note 11S'te 33W Pro Hızlı Şarj, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro 5G'De 67W Turbo Şarj ve Redmi Note 11 Pro+ 5G'de ise 120W Xiaomi Hyper Charge teknolojileri bulunuyor. Amiral gemisi akıllı telefonlarda bile bulunmayan hızlı şarj teknolojisi Xiaomi'nin orta segment cihazlarında bile standart özellik olarak sunuluyor.

HIZLI VE GÜVENLİ ŞARJ

HIZLI şarj teknolojisi akıllı telefonda kullanım deneyimini derinden etkiliyor ve kullanıcıların kalan pil ömrü konusunda tedirginlik yaşanmasının önüne geçiyor. Ancak hızlı şarj ettiğinizde yani şarj matematiğini bozduğunuzda aklınıza sorular takılıyor olabilir. Sonuçta hızlı şarj ettiğini göstermek yeterli olmuyor. Örneğin 120W kablosuz şarj desteğine sahip ilk Redmi akıllı telefon olan cnin 4 bin 500 mAh pili, yalnızca 15 dakika içinde yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor.

İŞTE o an aklınıza "Bu işte bit yeniği var. Acaba telefon böyle yüksek şarj hızına ulaşmak için güvenliği tehlikeye atıyor olabilir mi" Bu sorulara yanıt vermek için ışık hızında şarj için sektör lideri çift şarj pompası özelliğiyle üretilen cihaz, güvenilir uluslararası bir kurumdan TÜV Rheinland'ın Güvenli Hızlı Şarj Sistemi sertifikası alınmış. Aklında soru işareti takılan varsa, sertifikayı gösteriyorlar. Yanı sıra 40'ın üzerinde güvenlik özelliğiyle şarj güvenliği ve kararlılığı da sunuyor.