  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Emine Erdoğan’dan anlamlı çevre mesajı

Emine Erdoğan’dan anlamlı çevre mesajı

5.6.2022

Emine Erdoğan’dan anlamlı çevre mesajı
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda önemli uyarılarda bulundu ve "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, ekosistemlerin korunmasını sağlayabilir ve yeryüzünün yaralarını sarabiliriz" dedi.
EMİNE Erdoğan, dünyanın bir yol ayırımında olduğunu belirterek, "İklim değişikliğini tersine çevirebilecek son nesil olma bilinciyle, tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz" mesajını verdi. Yürüttükleri Sıfır Atık Projesine de dikkat çeken Emine Erdoğan, "Ülkemize uluslararası arenada büyük takdir kazandıran ve ödüllerle taçlanan bu projeyi el birliği ile 2023'te tüm ülkemizde yaygınlaştıracağımıza inanıyorum. Dünyayı geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA