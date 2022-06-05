Emine Erdoğan’dan anlamlı çevre mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda önemli uyarılarda bulundu ve "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, ekosistemlerin korunmasını sağlayabilir ve yeryüzünün yaralarını sarabiliriz" dedi.

EMİNE Erdoğan, dünyanın bir yol ayırımında olduğunu belirterek, "İklim değişikliğini tersine çevirebilecek son nesil olma bilinciyle, tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz" mesajını verdi. Yürüttükleri Sıfır Atık Projesine de dikkat çeken Emine Erdoğan, "Ülkemize uluslararası arenada büyük takdir kazandıran ve ödüllerle taçlanan bu projeyi el birliği ile 2023'te tüm ülkemizde yaygınlaştıracağımıza inanıyorum. Dünyayı geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı

DİĞER