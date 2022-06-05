Evlat nöbetindeki baba: oğlumu HDP’den istiyorum

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 6. gününde devam ediyor. 2015 yılında Kırklareli'nde işyerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın babası Ekrem Artık, evladına ve arkadaşlarına dönme çağrısında bulundu.

Baba Artık, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan sadece sana değil, tüm çocuklara sesleniyorum. Orası sizin yeriniz değil, gelin ailenize katılın, güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.