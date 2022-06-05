Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.