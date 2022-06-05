Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim" 6 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de 9.bölümü ile ekranlara geliyor.
Kısa sürede büyük izleyici kitlesine sahip olan, Atv'nin yeni dizileri arasında yerini alan Hakim'in 9.bölüm fragmanları yayınlandı. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Hakim'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hakim'in 9. bölümüne dair detaylar...
9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?
Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar.
Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.
Hakim, Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!