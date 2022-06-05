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Haberler Yaşam Hakim'in yeni bölümünde neler olacak?

Hakim'in yeni bölümünde neler olacak?

Kısa sürede büyük izleyici kitlesine sahip olan, Atv'nin yeni dizileri arasında yerini alan Hakim'in 9.bölüm fragmanları yayınlandı. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Hakim'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hakim'in 9. bölümüne dair detaylar...

05.06.2022, 13:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022, 13:33

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim" 6 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de 9.bölümü ile ekranlara geliyor.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

Hakim’in yeni bölümünde neler olacak?

Hakim, Pazartesi saat 20.00'de Atv'de!

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