Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Rosa’sı Melisa Akman: Elime ilk kez kılıcı aldığımda şoka girdim

Melisa Akman, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Türk dizi tarihinde "keşke ben oynasaydım" dediği karaktere "Bihter Ziyagil" cevabını verdi.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı serüvenin nasıl başladı?
Önce karakter analizi geldi. Çok güçlü bir kadın karakterdi okuduğum. Eril bir düzlemde dişiliğini kaybetmeden kendi varlığını ortaya koyabilen bir karakter Rosa. İlgi çekici buldum. Kabul ettim ve projeye dâhil oldum.
İlk dönem işin miydi bu senin?
Bundan 10 yıl önce Muhteşem Yüzyıl'da oynadım. O zamanlar okuldaydım. Okulda yasaktı bizim dizi filmlerde rol almamız. Gizli gizli girmiştim diziye. Ama tabii orada sürekli saraydaydık. Savaş sahnemiz yoktu. Ama Barbaroslar'da kılıç kullanıyorum. Bombalar patlıyor, direkler düşüyor. Aksiyonun içinde olduğum bir iş bu.