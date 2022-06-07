3 PKK şüphelisi sınırdan kaçarken yakalandı

EDİRNE'DE yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi güvenlik personelinin dikkati sonucunda sınırda yakalandı. Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri F.M., M.Ç. ve H.Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

HAPİS CEZASI OLAN FETÖ'CÜ TURGUTLU'DA YAKAYI ELE VERDİ

MANİSA Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı 9. JASAT Timi, hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalama kararı bulunan Y.E.'nin Avşar Mahallesi'nde saklandığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT timleri, düzenledikleri operasyonla Y.E.'yi saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan Y.E., Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Manisa T Tipi Cezaevine teslim edildi.

İKİ FARKLI ŞEHİRDE 8 FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen eski askeri okul öğrencisi 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Kütahya'da ise, 2'si memur, 1'i öğretmen, 2'si özel sektör çalışanı toplam 5 şüpheli yakalandı. Firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.