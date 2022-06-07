‘Su tüketimi bilinci hayati öneme sahip’

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' kapanış töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

'OLUMLU YANSIMALAR OLACAK'

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilham dolu bir projesinin daha hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, çocukları geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm projeleri takdirle karşıladığını dile getirdi. Bakanlığa ve emeği geçenlere teşekkür eden Emine Erdoğan, "Geleceğe dair su kıtlığı uyarıları verilen dünyamızda, doğru su tüketimi bilincine sahip olmanın hayati bir önemi var. O yüzden, okullardaki tüm bataryalar fotoselli ve zaman ayarlı bataryalarla değiştirildi. Ayrıca yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılması için depolama sistemleri oluşturuldu. Böylece tasarruf tedbirlerinin bireye ve topluma olan olumlu yansımalarını bizzat göreceksiniz. Bunun yanında, bu bin okulda, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sıfır atık kütüphaneleri kuruldu. Bu sayede çocuklar, ileri dönüşümün, atık malzemelere yeni kullanım alanları sağladığını öğrenecek" dedi.